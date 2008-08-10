اليوم الثاني - الصين تتصدر بالذهب والجزائر أول ميدالية عربية

تصدرت الصين جدول الدورة الأوليمبية رقم 29 "بكين 2008" بعدما رفعت رصيدها من الذهبيات إلى ست، فيما حقق الجزائر أول ميدالية عربية.

وللمرة الأولى تظهر البلدان العربية على منصات التتويج مع إحراز الجزائرية سرية حداد الميدالية البرونزية في الجودو، في اليوم الثاني لدورة الألعاب الأوليمبية 29 بالعاصمة الصينية بكين.

وفي مسابقات الجودو كانت الفرصة الوحيدة لظهور العرب على منصات التتويج، بعدما فازت الجزائرية سرية حداد بأول ميدالية عربية بفوزها ببرونزية الجودو في وزن 52 كيلو جرام..

فيما حصلت الصينية دونجمي شيخان عل الميدالية الذهبية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب كوريا الشمالية على يد لاعبتها إي آن كوم.

أما في مسابقات الرجال فحصلت اليابان على الذهبية مع لاعبها ماساتو يشوشيبا، وحقق الفرنسي بنيامين داربليت الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فتقاسمتها كوبا وكوريا الشمالية.

السباحة 4 ذهبيات وأرقام قياسية

حقق السباح الأمريكي رقما قياسيا جديدا يوم الأحد في نهائي مسابقات 400 متر فردي ليكسر به رقمه العالمي السابق ليحرز ميداليته الذهبية الأولى، فيما كسرت سرية حداد الجزائرية الصيام العربي عن إحراز الميداليات ببرونزية الجودو في وزن 52 كليوجرام.

وسجل فيلبس صباح الأحد رقما عالميا ليفوز بالمركز الاول بزمن أربع دقائق وثلاث ثواني و84 جزء من الثانية محطما الرقم العالمى السابق المسجل باسمه بزمن 4:05.25.

وفاز بالميدالية الفضية المجرى لاسزلو سيه بزمن 4:06.16 وحصل ريان لوتشى الأمريكي على المركز الثالث بزمن 4:08.09.

وهكذا وضع فيلبس الحاصل على 6 ذهبيات وبروزنيتين في دورة ألعاب أثينا 2004 قدما على طريقه لكسر الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه مارك سبيتز الحاصل على سبع ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة.

أما في سباقات 400 متر حرة ففاز الكوري تايهوان باراك بالميدالية الذهبية، يليه في المركز الثاني الصيني لين زهانج، أما الأمريكي لارسن جنسن فحصل على الميدالية البرونزية.

وشهدت مسابقات السباحة فشل السباح التونسي أسامة الملولي في الوصول إلى منصة التتويج والذي كانت الآمال التونسية تعقد عليه لتحقيق ميدالية أوليمبية، إذ أنهى سباقات 400 متر حرة في المركز الخامس.

ورفض الملولي تحمل مسئولية الإخفاق الأوليمبي وحده بقوله "لست جاهزا بدنيا بنسبة 100%، كنت أعاني من مشاكل في ظهري طيلة العام الماضي .. وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتحضر ويركز على الأولمبياد كنت منشغلا بظهري ولم يكن بجواري أحد من الاتحاد" مؤكدا أنه لم يتلق الدعم المادي أو المعنوي الذي يؤهله لمثل هذه البطولة.

كما تميزت مسابقات السباحة 400 متر للسيدات تحطيم الاسترالية ستيفاني رايس للرقم القياسي العالمي لتفوز بالميدالية الذهبية بزمن 4:29.45 لتكسر رقم الأمريكية كاتي هوف التي فازت بالميدالية البرونزية، فيما فازت بالميدالية الفضية الزيمبابوية كيرستى كوفنترى.

تفوق شرقي

وفازت كوريا الجنوبية بذهبية القوس والسهم في مسابقات الفريق سيدات، فيما فازت الصين بالفضية، أما فرنسا فحصلت على الميدالية البرونزية.

سيدات الصين تمكن من الفوز بذهبية فريق 10 متر مسدس هواء، وكان رجال روسيا أفضل حالا بتحقيقهم المركز الثاني، وفي المركز الثالث كانت جورجيا.

ولليوم الثاني على التوالي تحقق الصين ميدالية ذهبية في رفع الأثقال بعدما حصلت ذهبية مسابقات رجال وزن 56 كليوجرام، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب فيتنام، وذهبت البرونزية إلى إندونيسيا لتتأكد سيطرة الشرق الأقصى على مسباقات رفع الأثقال.

والتي ترجمتها كذلك تايلاند بفوزها بذهبية رفع الأثقال سيدات في وزن 53 كيلوجرام وفوز كوريا الشمالية بالفضية أما البرونزية فذهبت إلى بلاروسيا.

وفي الغطس الثنائي المتزامن للسيدات حصلت الصين على الميدالية الذهبية في تكرار لإنجاز أثينا، فيما حصل ثنائي روسيا على الميدالية الفضية، أما البرونزية فذهبت إلى ألمانيا.

إلا أن إيطاليا كانت أفضل حظا في مبارزات السيف رجال بعدما حصلت على الميدالية الذهبية، متغلبة على فرنسا التي حصلت على الفضية، أما إسبانيا ففازت بالميدالية البرونزية.

حصلت بريطانيا على ميداليتها الذهبية الأولى مع دراجتها نيكولا كوك في سباقات دراجات الطرق، تليها في المركز الثاني إيما جونسون وفي المركز الثالث الدراجة الإيطالية تاتيانا جودريزو.

وفي الرماية التي كانت تحمل آمال عربية خاصة من بعثات بلدان الخليج خلت منصات التتويج من أسماء عربية، إذ فازت التشيك بالميدالية الذهبية لمسابقات الحفرة، وتلتها إيطاليا في المركز الثاني، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب روسيا.