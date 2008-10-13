ألونسو مازال يحلم بالانتقال ليوفنتوس

الإثنين، 13 أكتوبر 2008 - 18:12

كتب : شريف حسن

ألونسو بقميص المنتخب الإسباني

أكد الإسباني شابي ألونسو لاعب وسط ليفربول أن حلم الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي مازال يراوده بالرغم من فشل انضمامه للسيدة العجوز في موسم الانتقالات الصيفية.

وقال ألونسو في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إنه ليس حزينا على تفضيل يوفنتوس الدانماركي كريستيان بولسن عليه مؤكدا أنه مازال يحلم بإرتداء قميص اليوفي.

وكان ألونسو قد اقترب من الإنضمام إلى يوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفي، إلا أن مسؤولي النادي الإيطالي رفضوا المبلغ الذي طلبه ليفربول وفضلوا التعاقد مع بولسن.

وأضاف ألونسو "إنجذابي إلى يوفنتوس مازال كما هو، فقد احترمت كثيرا الأمانة التي تعامل بها مسؤولي النادي معي".

وتابع "لقد أخبروني أن طريقة لعب الفريق داخل الملعب مختلفة عن طبيعة أدائي لذلك اختارو بولسن بدلا مني".

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والمتوج بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة مع المنتخب الإسباني بالسيدة العجوز قائلا: "يوفنتوس يظل هو يوفنتوس الفريق الأكبر في إيطاليا".

ارشيف ألونسو، يوفنتوس
