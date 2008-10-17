الأهلي يرفع مكافآت التتويج بدوري أبطال إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رفع قيمة مكافآت الفوز بدوري أبطال إفريقيا، تحفيزا لنجوم الفريق الأحمر قبل خوض إياب نصف النهائي أمام إنيبما النيجيري.

وجاءت الموافقة بناء على طلب من حسام البدري المدرب العام لفريق كرة القدم بحسب هادي خشبة المنسق العام بالنادي الأهلي.

وأفصح خشبة لـFilGoal.com عن ارتفاع قيمة مكافآت بنسبة 20% عما كان مذكورا في اللائحة السابقة.

ويتبع ذلك رفع مكافآت اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية كل حسب نسب مشاركته في مباريات البطولة.

وفي حال فوز الأهلي ستكون تلك البطولة السادسة في تاريخه والرابعة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

ويستضيف الأهلي فريق إنيمبا النيجيري في إياب نصف نهائي البطولة يوم السبت باستاد القاهرة، علما بأن الذهاب انتهى سلبا.

وإلى ذلك، استقبل الأهلي خطابا من نادي كاظمة الكويتي يطلب منه تحديد موعدا لمباراة ودية تجمع الفريقين، تكريما للنجم فهاد الحيدري الذي قرر اعتزال الكرة.

وترك نادي كاظمة تحديد الموعد للأهلي الذي لم يرد حتى الآن على الخطاب، وينتظر دراسة الإمكانية مع جوزيه.