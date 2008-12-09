شاختار يصعق برشلونة قبل الكلاسيكو .. وسبورتنج يتخطى بازل

صعق شاختار دونتسك الأوكراني مضيفه برشلونة الإسباني وتغلب بنتيجة 3-2 ليودع دوري أبطال أوروبا مرفوع الرأس.

سجل أهداف شاختار ألكسندر جلاديكي "هدفين" وفرناندينيو في الدقائق 76,53,31, بينما سجل هدفي برشلونة سيلفينيو وسيرجيو بسكويه في الدقيقتين 56،82.

ورغم الهزيمة حافظ برشلونة على صدارته للمجوعة الثالثة فيما حل شاختار ثالثا خلف سبورتنج لشبونة البرتغالي بينما تزيل بازل المجموعة بنقطة وحيدة.

دخل برشلونة اللقاء بتشكيلة من البدلاء بعدما فضل خوسيب جورديولا المدير الفني أراحة نجومه للقاء الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد يوم الأحد.

وباغت شاختار الحضور بعدما افتتح النتيجة بهدف عن طريق جلاديكي الذي حول عرضية ويليام الأولى بقدمه داخل الشباك قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدما قابل عرضية ماريو جادسون ببراعة داخل المرمى.

وقلص برشلونة الفارق عن طريق تسديدة سيلفينيو اليسارية التي سكنت شباك الضيوف، قبل أن يوسع فرناندينيو الفارق من جديدة من متابعة لعرضية جلاديكي ليودع الكرة المرمى بسهولة.

وسجل بسكويه هدف البارسا الثاني بعدما تلقى تمريرة من جوديونسون داخل المنطقة ليودعها بسهولة داخل الشباك.

وفي اللقاء الآخر نجح سبورتنج لشبونة في التغلب على مضيفه بازل السويسري بهدف دون مقابل ليرافق برشلونة إلى الدور الـ16.

سجل هدف سبورتنج الوحيد بانيك جالو في الدقيقة 19 بعدما حول عرضية من الجانب الأيسر بنجاح داخل المرمى.