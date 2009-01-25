بالفيديو: مصر تودع كأس الأمم رغم الفوز على جنوب إفريقيا

الأحد، 25 يناير 2009 - 17:24

كتب : أحمد سعيد

ودعت مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب على الرغم من فوزها على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في آخر جولات المجموعة الثانية، التي شهدت واحدة من أشرس المنافسات لبلوغ نصف نهائي البطولة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ست نقاط، بالتساوي مع نيجيريا وجنوب إفريقيا اللذين تأهلا بفارق الأهداف في المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وخرجت مصر لاحتلالها المركز الثالث بعد تسجيلها أربعة أهداف وتلقي مثلهم، ليتجمد فارق أهداف الفراعنة عند صفر.

وحلت كوت ديفوار في المركز الرابع والأخير بلا رصيد بعد خسارة جميع مبارياتها.

تقدمت مصر بهدفين في الشوط الأول بتوقيع محمد طلعت، مهاجم نادي أهلي دبي ثم سجلت جنوب إفريقيا هدفا حسم موقف المجموعة عن طريق ثولاني إنجسيبي.

ولن تؤثر النتيجة على مشاركة الفراعنة في كأس العالم للشباب في الصيف المقبل بسبب استضافة البطولة في مصر.

شاهد أهداف المباراة

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