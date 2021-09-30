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ظهور شيكابالا وتواجد بنشرقي في أبرز صور لقاء الزمالك وبيراميدز
الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 19:55
ظهور شيكابالا وتواجد بنشرقي في أبرز صور لقاء الزمالك وبيراميدز
صور من لقاء الزمالك وبيراميدز الودي الذي أقيم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.
الزمالك
بيراميدز
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