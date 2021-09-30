ظهور شيكابالا وتواجد بنشرقي في أبرز صور لقاء الزمالك وبيراميدز

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 19:55

صور من لقاء الزمالك وبيراميدز الودي الذي أقيم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.
الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد احتياطي أمام مرسيليا 5 دقيقة | المحترفون
تشكيل مصر – مصطفى فتحي أساسي.. والونش يجاور أيمن أشرف ضد ليبريا 8 دقيقة | منتخب مصر
قائمة نيجيريا – غياب نديدي وإيتيبو عن مواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات المونديال 13 دقيقة | إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا مع الزمالك في ودية بيراميدز 15 دقيقة | مصر
تشكيل ليبيريا – ساكور يقود الهجوم أمام مصر 23 دقيقة | منتخب مصر
دييجو كوستا يواجه تحقيقات الشرطة في قضية فساد كبرى 35 دقيقة | أمريكا
بيراميدز والزمالك يتعادلان دون أهداف وديًا ساعة | مصر
تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول