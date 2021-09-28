أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 21:29

أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الانتخابات تقترب.. اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الأندية 8 دقيقة | مصر
مباشر ليلة الأبطال - ميلان (1) (0) أتليتكو.. وريال مدريد (0) (1) شيريف.. بطااااقة حمراء 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - التعادل يفرض نفسه بين شاختار وإنتر.. وهالر يكتب التاريخ في فوز أياكس على بيشكتاش 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال -بورتو (0)-(1) ليفربول.. جونز يهدر تعزيز التقدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
شيكابالا يطعن على قرار إيقافه 8 مباريات من اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - سان جيرمان (1)-(0) سيتي.. دوناروما يتألق أمام كانسيلو ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد 3 سنوات.. كانافارو يرحل عن تدريب جوانزو إيفرجراند الصيني ساعة | آسيا
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماعه الثلاثاء ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري