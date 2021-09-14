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دوري الأبطال - بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:53
دوري الأبطال - بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
دوري الأبطال - بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يانج بويز
دوري أبطال أوروبا
كريستيانو رونالدو
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