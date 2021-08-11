هدف وإصابة وحظ عاثر في صور لقاء تشيلسي وفياريال بالسوبر الأوروبي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 22:43

صور من لقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال.
تشيلسي فياريال السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 7 دقيقة | الدوري المصري
شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 16 دقيقة | الدوري المصري
الأصفر يعطل الأحمر.. الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف ساعة | الدوري المصري
كهربا يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب ارتفاع في درجة الحرارة 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر السوبر الأوروبي – تشيلسي (1) - (1) فياريال.. إلى ركلات الترجيح 3 ساعة | أوروبا
المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان ولا يريد اللعب بجوار ميسي 3 ساعة | الدوري الفرنسي
انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(1) الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك