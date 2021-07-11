هدفان وفرص عديدة في أبرز صور مباراة المقاصة ضد الأهلي

الأحد، 11 يوليه 2021 - 20:00

هدفان وفرص عديدة في أبرز صور مباراة المقاصة ضد الأهلي
في الدوري الأهلي مصر للمقاصة
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