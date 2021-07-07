هدف صاروخي وتعادل عكسي في صور قمة إنجلترا والدنمارك

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 21:52

صور من نصف نهائي يورو 2020 بين إنجلترا والدنمارك في ملعب ويمبلي.
إنجلترا الدنمارك يورو 2020
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