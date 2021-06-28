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بكاء وخطأ فادح في أبرز صور لقاء كرواتيا وإسبانيا
الإثنين، 28 يونيو 2021 - 19:38
بكاء وخطأ فادح في أبرز صور لقاء كرواتيا وإسبانيا
صور من مباراة كرواتيا وإسبانيا التي تقام في ملعب باركن في الدنمارك في دور الـ16 من يورو 2020.
إسبانيا
كرواتيا
يورو 2020
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مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لم نبلغ بدعوى الأهلي.. دور مركز التسوية لا يكون فنيا
خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
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