بكاء وخطأ فادح في أبرز صور لقاء كرواتيا وإسبانيا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 19:38

صور من مباراة كرواتيا وإسبانيا التي تقام في ملعب باركن في الدنمارك في دور الـ16 من يورو 2020.
إسبانيا كرواتيا يورو 2020
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