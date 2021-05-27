تسديدات شكري نجيب وطرد كارتيرون في أبرز صور لقاء الزمالك والإسماعيلي

الخميس، 27 مايو 2021 - 23:03

تسديدات شكري نجيب وطرد كارتيرون في أبرز صور لقاء الزمالك والإسماعيلي
الزمالك الإسماعيلي في الكأس
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