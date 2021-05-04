تألق محرز في أبرز صور سيتي وسان جيرمان

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 22:12

صور من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
مانشستر سيتي سان جيرمان ليلة الأبطال
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