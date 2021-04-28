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رأسية قوية واحتفالات كبيرة في صور لقاء سان جيرمان ومانشستر سيتي
الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 22:28
رأسية قوية واحتفالات كبيرة في صور لقاء سان جيرمان ومانشستر سيتي
صور من ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
سان جيرمان
مانشستر سيتي
ليلة الأبطال
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