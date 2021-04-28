رأسية قوية واحتفالات كبيرة في صور لقاء سان جيرمان ومانشستر سيتي

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 22:28

صور من ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
سان جيرمان مانشستر سيتي ليلة الأبطال
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