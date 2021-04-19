قتال كبير في صور اللقاء الفاصل لقمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 23:20

صور من اللقاء الفاصل بين الأهلي والزمالك لتحديد الفائز بلقب الدوري المصري لكرة اليد.
كرة يد الأهلي الزمالك
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