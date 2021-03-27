محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبرز صور سقوط الإسماعيلي وديا أمام أسوان
السبت، 27 مارس 2021 - 20:33
أبرز صور سقوط الإسماعيلي وديا أمام أسوان
أبرز صور سقوط الإسماعيلي وديا أمام أسوان
الإسماعيلي
أسوان
إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد حسن لـ في الجول: لا يوجد فارق بين لاعب محترف ومحلي في المنتحب.. وعلى البدري الاهتمام بالجانب النفسي
15 دقيقة |
تصفيات كأس إفريقيا
أرقام قياسية والأكثر تتويجا.. تاريخ مصر في كأس الأمم الإفريقية
23 دقيقة |
منتخب مصر
تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93
24 دقيقة |
تصفيات كأس إفريقيا
لويس إنريكي: حللت مباراة اليونان واكتشفت 40 خطأ.. ومهمتي لم تكن سهلة مع MSN
ساعة |
أوروبا
طه إسماعيل لـ في الجول: لا داعي لاستدعاء النني للمنتخب إذا لم يشارك
ساعة |
تصفيات كأس إفريقيا
نبيه: التقسيمة طمأنتنا على حالة الفريق البدنية
2 ساعة |
الدوري المصري
دزيوبا يقود روسيا لتخطي سلوفينيا.. ويصير على بعد هدف من الرقم التاريخي
2 ساعة |
أوروبا
في الدرجة الثانية – إثارة كبرى بين المنيا وبني سويف.. وتعادل الشرقية للدخان
2 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
أرقام قياسية والأكثر تتويجا.. تاريخ مصر في كأس الأمم الإفريقية
أحمد حسن لـ في الجول: لا يوجد فارق بين لاعب محترف ومحلي في المنتحب.. وعلى البدري الاهتمام بالجانب النفسي
طه إسماعيل لـ في الجول: لا داعي لاستدعاء النني للمنتخب إذا لم يشارك
أوباما يتألق في مباراة تدريبية بين لاعبي الزمالك انتهت 3-3
تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93
الأكثر مشاهدة
1
مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب
2
عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني
3
بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف
4
انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر
قد ينال إعجابك