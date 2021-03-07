أبرز صور دربي مدريد

الأحد، 07 مارس 2021 - 19:00

أبرز صور دربي مدريد
ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان: ثيو وريبيتش لا يعانيان من إصابات عضلية 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
ريال مدريد وأتليتكو يتبادلان الطعنات ويعززان آمال برشلونة في التتويج 5 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: صلاح سبب متاعب لفولام.. وأعيش فترتي التدريبية الأسوأ 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرونيتش: ميلان مثل العائلة.. تغلبنا على غياب اللاعبين المهمين ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صعوبة لحاق علي معلول بمباراة الأهلي والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
بعد عدم العودة لبورسعيد.. المصري يفوز على الأولمبي وديا ساعة | الدوري المصري
سلسلة هزائم تحدث لأول مرة في التاريخ.. فولام يعمق جراح ليفربول ويفوز عليه في أنفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك