احتفالات بايرن ولقاء بدني بين أتليتكو وتشيلسي في صور ليلة الأبطال

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 23:17

صور من مباراتي ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين لاتسيو وبايرن ميونيخ، وأتليتكو مدريد وتشيلسي.
بايرن ميونيخ تشيلسي لاتسيو أتليتكو مدريد ليلة الأبطال
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