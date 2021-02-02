هدف قاتل في أبرز صور هزيمة الزمالك من غزل المحلة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:26

صور من هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في الجولة 11 من الدوري.
الزمالك غزل المحلة
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