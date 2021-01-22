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صرخة ممدوح هاشم وتألق الفراعنة في صور لقاء مصر وبيلاروسيا بمونديال اليد
الجمعة، 22 يناير 2021 - 19:30
صرخة ممدوح هاشم وتألق الفراعنة في صور لقاء مصر وبيلاروسيا بمونديال اليد
صور من لقاء مصر وبيلاروسيا في ثاني جولات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد 2021.
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بيلا روسيا
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