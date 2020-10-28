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إصابة نيمار في أبرز صور دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 22:36
إصابة نيمار في أبرز صور دوري أبطال أوروبا
إصابة نيمار في أبرز صور دوري أبطال أوروبا (28 أكتوبر)
باريس سان جيرمان
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال
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