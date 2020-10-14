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عودة معلول وجيرالدو في أبرز صور الأهلي بالمغرب
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 21:51
عودة معلول وجيرالدو في أبرز صور الأهلي بالمغرب
صور من اليوم الأول لبعثة الأهلي في المغرب استعدادا للقاء الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي
في إفريقيا
الوداد
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