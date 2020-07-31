محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبرز صور نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وليون
الجمعة، 31 يوليه 2020 - 23:45
أبرز صور نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وليون
أبرز صور نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وليون
باريس سان جيرمان
ليون
كأس الرابطة الفرنسية
في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي مارزيو: إنتر يعرض سكرينيار للحصول على ندومبلي من توتنام
49 ثاتيه |
أوروبا
ربيعة: حرمت نفسي من الكرة لعام للانتقال إلى الأهلي.. وليس لدي إصابة مزمنة
5 دقيقة |
الدوري المصري
ميدو: تقليص أعضاء الجمعية العمومية أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية
ساعة |
مصر
خبر في الجول – سيمبوريه وطقطق خارج حسابات العشري أمام المصري "بسبب الواجبات الدفاعية"
ساعة |
الدوري المصري
صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015
ساعة |
أوروبا
أحمد السيد يكشف اسمه الحقيقي لأول مرة ويحكي موقفا كوميديا مع الأهلي في الجزائر
ساعة |
الدوري المصري
رسميا - تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر
2 ساعة |
الدوري المصري
تقرير: أوزيل يتواجد في تركيا ويغيب "عن مدرجات" نهائي الكأس
2 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015
ربيعة: حرمت نفسي من الكرة لعام للانتقال إلى الأهلي.. وليس لدي إصابة مزمنة
رسميا - تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر
هل يستغل عبد الله السعيد أفضل رقم في مسيرته ليكرر ما حدث قبل 66 عاما بالدوري
توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن
الأكثر مشاهدة
1
اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى
2
فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي
3
حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"
4
كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك