احتفالات صاخبة وظهور علم مع مصر في صور تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 23:56

صور تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وارتداء محمد صلاح لعلم مصر.
ليفربول صلاح
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