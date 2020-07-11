أبرز صور مباراة بلد الوليد وبرشلونة

السبت، 11 يوليه 2020 - 20:28

أبرز صور مباراة بلد الوليد وبرشلونة
برشلونة بلد الوليد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية 40 ثاتيه | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون يستضيف مانشستر سيتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمر لم يحدث منذ 26 عاما.. شيفيلد يسحق تشيلسي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: كان يجب أن نسجل 4 أهداف حتى لا نتعادل مع بيرنلي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه سموحة وديا 46 دقيقة | الدوري المصري
فرصة ذهبية لـ أتالانتا.. لاتسيو يتلقى طعنة قاتلة أمام ساسولو ساعة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
وتستمر المغامرة.. رسميا – كيمبيمبي يجدد عقده مع سان جيرمان ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك