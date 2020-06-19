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قتال كبير في أبرز صور تعادل توتنام ومانشستر يونايتد
الجمعة، 19 يونيو 2020 - 23:40
قتال كبير في أبرز صور تعادل توتنام ومانشستر يونايتد
صور من تعادل توتنام إيجابيا بهدف لمثله مع ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد
توتنام
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