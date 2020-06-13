أبرز صور مواجهة مايوركا وبرشلونة

السبت، 13 يونيو 2020 - 23:23

أبرز صور مواجهة مايوركا وبرشلونة
برشلونة مايوركا في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميرتينز التاريخي يقود نابولي لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 9 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: جلسة خلال أيام لتجديد عقد أحمد مسعود 18 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري التركي.. النني يشارك في خسارة تاسعة لـ بيشكتاش 42 دقيقة | أوروبا
بعد انتظار دام 109 يوما.. ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي ساعة | أوروبا
لايف في الجول - إيهاب أمين: القيعي كان حاسما للانضمام للأهلي.. وأفضل الفوز بالدوري ساعة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (2) برشلونة.. عودة سواريز ساعة | أوروبا
تشكيل برشلونة – ميسي أساسي وسواريز احتياطي أمام مايوركا 2 ساعة | أوروبا
فرق الممتاز (ب) تُحدد مصيره - مجموعة الصعيد بين الاستئناف والإلغاء والتصعيد 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن 4 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي
قد ينال إعجابك