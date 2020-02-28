إثارة كبيرة وحضور جماهيري في أبرز صور لقاء الزمالك والترجي

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 19:23

صور من لقاء الزمالك والترجي.
الزمالك الترجي في إفريقيا
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