أبرز صور لقاء الزمالك وزيسكو

الجمعة، 10 يناير 2020 - 21:23

أبرز صور لقاء الزمالك وزيسكو
في إفريقيا الزمالك زيسكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريفالدو: فالفيردي مدرب سلبي 22 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحب المغرب.. بنشرقي يسجل ويتساوى مع ستانلي ويقترب من الهداف الإفريقي 45 دقيقة | إفريقيا
رسميا – بعد 6 أشهر مهتزة في إنجلترا.. كوتروني إلى فيورنتينا 50 دقيقة | أوروبا
تقرير برتغالي: الاهتمام عاد مجددا.. سولشاير سافر البرتغال من أجل برونو فيرنانديز ساعة | أوروبا
مباشر في إفريقيا - الزمالك (1) زيسكو (0) بداية الشوط الثاني ساعة | إفريقيا
اعتراضات وصلت لاشتباكات.. شبيبة القبائل يتعادل مع الرجاء لصالح الترجي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك