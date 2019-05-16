هدف مبكر من حسين الشحات في أبرز صور لقاء الأهلي وإنبي

الخميس، 16 مايو 2019 - 22:41

صور لقاء والأهلي وإنبي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري والتي تقام على ملعب بتروسبورت.
الأهلي إنبي في الدوري

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