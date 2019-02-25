أبرز صور تعادل الاتحاد أمام الهلال في كأس زايد للأبطال

حضور جماهيري غفير ضمن أبرز صور الأهلي والرجاء

3 أهداف وطرد إبراهيم حسن ضمن أبرز صور المصري والإسماعيلي

رأسية هدف اللقاء الوحيد ضمن أبرز صور البنك الأهلي وحرس الحدود

من أجل رامي صبري ضمن أبرز صور فاركو وغزل المحلة