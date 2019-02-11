مداعبة روبرتسون لصلاح في أبرز صور وصول ليفربول لإسبانيا

صور من وصول ليفربول لمدينة ماربيلا الإسبانية لخوض معسكر تدريبي استعدادا للقاء بايرن ميونيخ الثلاثاء بعد المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.