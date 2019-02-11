مداعبة روبرتسون لصلاح في أبرز صور وصول ليفربول لإسبانيا
الإثنين، 11 فبراير 2019 - 23:17
صور من وصول ليفربول لمدينة ماربيلا الإسبانية لخوض معسكر تدريبي استعدادا للقاء بايرن ميونيخ الثلاثاء بعد المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.
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