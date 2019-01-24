طرد التوأم حسام وإبراهيم حسن - بيراميدز أمام الزمالك

هدف ومشادة في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي

ميكالي يقود المنتخب الأولمبي إلى الأولمبياد بالفوز على غينيا

مهرجان أهداف في أبرز صور فوز الزمالك بسداسية على المقاولون بكأس مصر