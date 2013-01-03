حيلة بارعة من سيتي لحرمان ستوك من سلاحه الخطير

احتفالات بلا أهداف في أبرز صور تعادل تشيلسي وليفربول

ثنائية وسيطرة تامة في أبرز صور مباراة نيوكاسل ومانشستر

احتفالات ليفاندوفسكي وفاتي في فوز برشلونة على إلتشي (الدوري الإسباني)

الظهور الأول لـ توماس توخيل في أبرز صور فوز بايرن ميونيخ على دورتموند