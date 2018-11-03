فرص بالجملة في أبرز صور التعادل المثير بين أرسنال وليفربول

مباراة جالاتاسراي التركي ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا

طرد جرافينبيرخ من أبرز صور هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي 3-0

مشاركة حمزة عبد الكريم من أبرز صور انتصار برشلونة أمام خيتافي بثلاثية

هاتريك صلاح في أبرز صور فوز طرابزون على جالاتاسراي

احتفال لامين يامال من أبرز صور انتصار برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني