صور من انتصار يونايتد القاتل ضد بورنموث

السبت، 03 نوفمبر 2018 - 17:17

صور من انتصار يونايتد القاتل ضد بورنموث بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا
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