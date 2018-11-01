ثقة عاشور وابتسامة كارتيرون في صور المؤتمر الصحفي للأهلي قبل لقاء الترجي

الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 17:51

صور من المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والترجي الذي أقيم اليوم الخميس قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي الترجي في إفريقيا
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