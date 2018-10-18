أبرز صور الانتصار المصري العظيم على الأرجنتين في أولمبياد الشباب

الخميس، 18 أكتوبر 2018 - 18:31

أبرز صور الانتصار المصري العظيم على الأرجنتين في أولمبياد الشباب 5-4 والتتويج بالبرونزية لأول مرة في تاريخ أي لعبة جماعية في مصر.
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