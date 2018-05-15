حسرة سموحة واحتفالات لاعبو الزمالك في صور التتويج بكأس مصر

الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 23:20

أبرز صور تتويج الزمالك بكأس مصر عقب الفوز على سموحة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.