حسرة سموحة واحتفالات لاعبو الزمالك في صور التتويج بكأس مصر
الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 23:20
أبرز صور تتويج الزمالك بكأس مصر عقب الفوز على سموحة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.
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