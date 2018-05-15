هدف مبكر وتعادل متأخر في أبرز صور انتصار الزمالك على سموحة

صور من لقاء الزمالك وسموحة الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار نهائي كأس مصر وفاز فيه الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.