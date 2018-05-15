هدف مبكر وتعادل متأخر في أبرز صور انتصار الزمالك على سموحة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 19:34

صور من لقاء الزمالك وسموحة الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار نهائي كأس مصر وفاز فيه الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.
الزمالك سموحة
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