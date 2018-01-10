إصابة معتادة لويلشير في أبرز صور لقاء تشيلسي وأرسنال
الأربعاء، 10 يناير 2018 - 23:40
صور من تعادل تشيلسي وأرسنال سلبيا يوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إطار ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
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