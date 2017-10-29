احتفال روقة ورأسية محمود علاء في أبرز صور فوز الزمالك ضد دجلة

احتفال أحمد شريف في أبرز صور فوز الزمالك على مصر للتأمين بكأس مصر

هدف بنشرقي في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون (كأس العاصمة)

هدفا زيكو وصابر في أبرز صور مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في الدوري

تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء في أبرز صور انتصار الأهلي ضد مودرن سبورت

شيكو بانزا يخطف الفوز في أبرز صور مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب

رباعية ضمن أبرز صور الأهلي ضد كيتارا في الكونفدرالية

تألق أحمد شريف في أبرز صور فوز الزمالك على الجيش الرواندي

احتفال عبد الرحمن مجدي في أبرز صور فوز بيراميدز على المريخ بنتيو (دوري أبطال إفريقيا)