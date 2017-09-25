أداء جيد من النني وحجازي في صور لقاء أرسنال ووست بروميتش

الإثنين، 25 سبتمبر 2017 - 23:57

صور من لقاء أرسنال ووست بروميتش في ملعب الإمارات في سادس جولات الدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز المدفعجية بهدفين دون رد.
أرسنال وست بروميتش
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