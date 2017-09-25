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أداء جيد من النني وحجازي في صور لقاء أرسنال ووست بروميتش
الإثنين، 25 سبتمبر 2017 - 23:57
أداء جيد من النني وحجازي في صور لقاء أرسنال ووست بروميتش
صور من لقاء أرسنال ووست بروميتش في ملعب الإمارات في سادس جولات الدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز المدفعجية بهدفين دون رد.
أرسنال
وست بروميتش
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