صور نادرة من مباراة الأهلي والزمالك 6-1

الثلاثاء، 16 مايو 2017 - 12:47

صور نادرة من مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1
الأهلي الزمالك في الدوري
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