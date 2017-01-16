صور من فوز فراعنة اليد على البحرين في كأس العالم
الاثنين، 16 يناير 2017 - 21:08
محمد ممدوح هاشممروان رجب كريم هنداوي محمد سند يحيى الدرعمصر والبحرين كرة يد مصر والبحرين كرة يد مصر والبحرين كرة يد
صور من فوز فراعنة اليد على البحرين في كأس العالم
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