عودة النني والمحمدي لمران منتخب مصر

السبت، 08 فبراير 2020 - 10:11

اكتمل عقد اللاعبين المحترفين في مران منتخب مصر يوم الأربعاء بعدما شهد انضمام أحمد المحمدي ومحمد النني لاعبا هال سيتي وأرسنال.