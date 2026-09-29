احتفال حمزة عبد الكريم في أبرز صور مباراة مصر وجنوب السودان (تصفيات أمم إفريقيا)

احتفال حمزة عبد الكريم في أبرز صور مباراة منتخب مصر ضد جنوب السودان ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027. ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا 2027 والتي تضم منتخبات: مصر وجنوب السودان وأنجولا ومالاوي