فرحة غير مكتملة لزيكو في أبرز صور تعادل مصر أمام أنجولا (تصفيات أمم إفريقيا 2027)

فرحة غير مكتملة لزيكو، واعتراض أليو سيسه مدرب أنجولا، وتعليمات حسام حسن في أبرز صور مباراة مصر ضد أنجولا التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027