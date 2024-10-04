أبرز مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات لكرة القدم

هدفان واعتراضات وركلات ترجيح ضمن أبرز فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي

ظهور أحمد فتوح الأول في أبرز صور فوز الزمالك على الشرطة الكيني

احتفالات تاو والشحات في أبرز صور فوز الأهلي على جورماهيا

أبرز صور انتصار الأهلي ضد جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ثلاثية واحتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على كاب فيردي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي

التتويج باللقب ضمن أبزر صور فوز بيراميدز على زد في نهائي كأس مصر

احتفال ثلاثي في أبرز صور لقاء الإسماعيلي وزد بكأس مصر